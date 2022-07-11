Названа предварительная причина ДТП в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал "112"

Причиной ДТП в подмосковных Люберцах, где автомобиль каршеринга сбил трех человек на пешеходном переходе, стало, по предварительной информации, плохое самочувствие водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, автомобилист потерял сознание за рулем, из-за чего выехал на встречную полосу движения и сбил людей.



Происшествие случилось в 16:25 возле дома 112 на Октябрьском проспекте. По информации правоохранителей, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек. После этого автомобиль въехал в припаркованное возле автобусной остановки такси.

В результате пострадали три человека. Обстоятельства ДТП устанавливает прокуратура.

