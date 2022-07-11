Автомобиль каршеринга сбил трех человек в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего в подмосковных Люберцах. Там автомобиль каршеринга сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В МВД РФ по Московской области рассказали ТАСС, что ДТП произошло в 16:25 возле дома 112 на Октябрьском проспекте. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек. После этого автомобиль въехал в припаркованное возле автобусной остановки такси.

По данным ведомства, в результате пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму. Авария произошла 11 июля в районе села Владиславовка. Микроавтобус Hyundai выехал за переделы проезжей части, после чего опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали трое детей, их госпитализировали.

