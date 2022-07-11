Движение затруднено на Нижегородской эстакаде из-за столкновения двух грузовиков

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Нижегородской эстакаде на внешней стороне Третьего транспортного кольца произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

Занята одна полоса в сторону шоссе Энтузиастов. Движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной водитель не справился с управлением и совершил наезд на двух инспекторов ГИБДД. Оба сотрудника пострадали, их состояние на данный момент неизвестно.