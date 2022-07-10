В центре столицы водитель сбил двух инспекторов ГИБДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы водитель не справился с управлением и совершил наезд на двух инспекторов ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"В районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной водитель автомобиля сбил двух инспекторов ГИБДД", – рассказал собеседник.

Оба сотрудника безопасности дорожного движения пострадали, их состояние на данный момент неизвестно.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что автомобиль наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу на востоке столицы.

Уточнялось, что ДТП произошло на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда. На место прибыли оперативные службы, чтобы установить все обстоятельства аварии.