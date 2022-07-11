Два человека скончались после наезда автомобиля каршеринга на пешеходов в Люберцах

Фото: телеграм-канал "112"

Двое пострадавших, госпитализированных в тяжелом состоянии после наезда автомобиля каршеринга на трех пешеходов в подмосковных Люберцах, скончались. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что третья пострадавшая – несовершеннолетняя девушка – находится на амбулаторном лечении.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, находятся на контроле в прокуратуре Московской области", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек около 16:25 возле дома 112 на Октябрьском проспекте. После этого машина въехала в припаркованное возле автобусной остановки такси. В результате пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

