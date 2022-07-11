Двое пострадавших в ДТП в подмосковных Люберцах находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Двое пострадавших в результате наезда автомобиля каршеринга на пешеходов в Люберцах находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящий момент троим пострадавшим, в том числе ребенку, оказывается вся необходимая помощь.

"Ребенок осмотрен и обследован врачами, после чего родители отказались от госпитализации. За ребенком установлено наблюдение на дому врачами поликлиники", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Водителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

ДТП произошло в 16:25 возле дома 112 на Октябрьском проспекте. По информации правоохранителей, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек. После этого машина въехала в припаркованное возле автобусной остановки такси.

В результате пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку. Обстоятельства ДТП устанавливает прокуратура.

