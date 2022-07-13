Свыше 20 домов остались подтопленными в Славянске-на-Кубани

Более 20 домов и 46 приусадебных участков остаются подтопленными в Славянске-на-Кубани. Там развернут пункт временного размещения, где находятся 11 человек. Спецбригады откачивают воду. Привлекли 260 рабочих и 100 единиц техники.

В Славянском районе из-за сильных дождей залило почти 400 придомовых территорий. В трех населенных пункта вода сошла полностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.