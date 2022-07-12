Количество пострадавших увеличилось до 80 после удара ВСУ по Новой Каховке

11:53
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Количество пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке увеличилось до 80. Об этом рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, пять человек погибли, а семь числятся пропавшими.
Стремоусов добавил, что все погибшие и пострадавшие являются мирными жителями. Он подчеркнул, что разрушения от удара видны в радиусе двух километров. Глава ВГА отметил, что некоторые дома в Новой Каховке разрушены, а в других выбиты стекла.
В общей сложности по району выпустили шесть ракет, три из которых сбила система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации.
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке накануне. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.
Позже Леонтьев рассказал, что как минимум семь человек погибли в результате удара по Новой Каховке. Глава ВГА сравнил последствия украинского удара со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Ответственные за трагедию двухлетней давности знали, что на складе находится селитра, знало о содержимом склада в Новой Каховке и военное руководство Украины, считает он.
Сотни квартир уничтожены после ракетного удара ВСУ – власти Новой Каховки
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