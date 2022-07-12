Количество погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как минимум семь человек погибли в результате удара по Новой Каховке со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

"Я знаю точно о семи погибших и около 40 человек, которые обратились за помощью", – сказал он.

Леонтьев сравнил последствия украинского удара со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Ответственные за трагедию двухлетней давности знали, что на складе находится селитра, знало о содержимом склада в Новой Каховке и военное руководство Украины, считает он.

По его словам, масштабы катастрофы в Херсонской области еще только предстоит оценить, однако уже ясно, что под завалами находится большое количество людей. Те, кто нанес удар по Новой Каховке, знали о возможных последствиях, поэтому они являются военными преступниками, их необходимо судить, добавил Леонтьев.

Приказ нанести удар отдал президент Украины Владимир Зеленский, утверждает глава ВГА Каховского района. Также он считает, что к случившемуся непосредственно приложил руку Запад, поставляя Киеву вооружения.

"США – это они передали высокоточное оружие, чтобы разрушить наш город. Это месть за мирную жизнь", – подытожил Леонтьев.

Отмечается, что в городе открылся оперативный штаб для помощи пострадавшим в результате обстрела ВСУ. Оперштаб будет работать по адресу улица Карла Маркса, дом 8. Также для пострадавших открыта специальная горячая линия.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке накануне. Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

