Удар по Новой Каховке является прямым следствием поставок оружия США Киеву – Полянский

Фото: телеграм-канал Москва 24

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.

"Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение", – сказал Полянский РИА Новости.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями. По его словам, есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома. Он добавил, что очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

В свою очередь, Стремоусов добавил, что украинские ракеты не попали в Каховскую ГЭС, Северо-Крымский канал функционирует.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.