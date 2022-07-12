Семьи погибших при ударе в Новой Каховке получат по 2 млн рублей

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Семьям погибших при ударе в Новой Каховке в Херсонской области будет выплачено по 2 миллиона рублей, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо в эфире телеканала Россия 24.

"Принято решение о выделении материальной помощи семьям погибших в размере 2 миллионов рублей и помощи тем, кто получил ранения, – 400 тысяч рублей", – заявил Сальдо.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке накануне. Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Позже стало известно, что как минимум семь человек погибли в результате удара по Новой Каховке со стороны ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

