Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку в Херсонской области за три дня до удара ракетами HIMARS со стороны Украины. К такому выводу пришли корреспонденты РИА Новости.

Съемка спутником проводилась 8 июля, а 11 июля в результате удара погибли семь человек и 40 пострадали, по данным местных властей.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке накануне. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Позже Леонтьев рассказал, что в результате удара как минимум семь человек погибли и около 40 пострадали. Глава ВГА сравнил последствия украинского удара со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Ответственные за трагедию двухлетней давности знали, что на складе находится селитра, знало о содержимом склада в Новой Каховке и военное руководство Украины, считает он.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают Киеву данные. Тогда сообщалось, что американские коммерческие спутники делали снимки острова Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Киева нанести по нему удар и высадить там десант.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

