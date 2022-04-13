Военно-космические силы США снабжают данными украинское командование – эксперты

Военно-космические силы США снабжают данными со своих спутников украинское командование. Такую версию высказали военные эксперты.

Сколько дорогостоящих объективов нацелено на Украину с орбиты? И причем тут Илон Маск? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



