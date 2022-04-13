В МИД РФ допустили, что на Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России не исключают сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Дипломат заявил, что в Москве считают угрозу химического терроризма со стороны Украины вполне реальной. Замглавы российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне призвали Соединенные Штаты отказаться от распространения дезинформации и активизировать процесс уничтожения собственного химоружия. В дипведомстве указали, что США остаются единственной страной – участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит провокацию в городе Ирпень. Он уточнил, что будут организованы постановочные съемки для западных СМИ. По словам Мизинцева, киевские власти во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.