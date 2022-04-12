Захарова назвала "информационным геноцидом" блокаду России в западных СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Меры по недопуску российской точки зрения в западные СМИ являются "информационным геноцидом". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, общим является тотальная информационная блокада, когда невозможно осуществлять в нормальном даже для кризиса рабочем режиме контакты с медиа. Потому что медиа, средства массовой информации <...> просто отсечены вот этим политическим ножом Запада. <...> По большому счету это информационный геноцид", – сказала Захарова.
По ее словам, из-за этого у граждан западных стран нет возможности узнать позицию России относительно происходящего. Кроме того, отметила дипломат, власти этих государств делают все возможное, чтобы люди, которые представляют РФ за границей, не могли донести позицию своей страны до местных жителей.
8 апреля Евросоюз принял очередной пакет антироссийских санкций. Новые меры коснулись в том числе российских СМИ и их руководителей. В санкционный список попали президент медиахолдинга "Красная звезда", генеральные директора "Комсомольской правды", ВГТРК и редакции газеты "Московский комсомолец" и другие.
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