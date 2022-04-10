Бастрыкин поручил установить украинских националистов, причастных к пыткам российского военного, сообщает СК РФ.

Слова Жозепа Борреля о военном разрешении конфликта на Украине стали подарком Киеву, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине.