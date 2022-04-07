Среди стран НАТО нет единого мнения относительно отношений с РФ – СМИ

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Страны – члены НАТО не имеют единого мнения относительно развития дальнейших отношений с Россией из-за специальной операции. Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, по данным издания, страны Балтии и Польша выступают за полный разрыв отношений с Россией. При этом Франция, Германия и Турция считают необходимым сохранение контактов с РФ.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что объем оказываемой НАТО военной поддержки Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. По его словам, НАТО ответственен за предотвращение эскалации за пределы Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

