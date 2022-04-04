Меркель назвала верным решение о невступлении Украины в НАТО в 2008 году – СМИ

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным решение, которое было принято в 2008 году о невступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает dpa со ссылкой на представителя политика.

По словам собеседника агентства, Меркель придерживается прежних решений.

При этом ее пресс-секретарь рассказала, что политик считает верными решения федерального правительства и международного сообщества по оказанию помощи Украине.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО. Она также отказалась от размещения военных баз на территории страны. Он добавил, что Киев впервые за прошедшие годы решил пойти на договоренности с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

