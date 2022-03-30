Украина согласилась на принципиальные требования РФ о невступлении в НАТО – Мединский

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Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО. Она также отказалась от размещения военных баз на территории страны, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Киев впервые за прошедшие годы решил пойти на договоренности с Россией.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрены отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения", – подчеркнул Мединский.

По его словам, Украина также согласилась проводить военные учения только по согласию государств – гарантов, в числе которых – Россия.

Ранее Мединский рассказал, что сокращение военной активности ВС РФ на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Конкретные детали того, что будет означать деэскалация конфликта на двух направлениях, Генштаб ВС РФ огласит в ближайшее время.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

