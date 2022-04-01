НАТО играет с огнем, поставляя оружие на Украину – МИД РФ

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Страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец РИА Новости.

По его словам, Альянс также усилил свой восточный фланг. Кобринец подчеркнул, что в настоящее время в режиме боевой готовности находятся около 40 тысяч военных НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса на Украине является проводимая США и НАТО политика. Они накачивали страну вооружениями. По его словам, после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на Восток.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

