СК РФ возбудил почти 600 уголовных дел по событиям на Украине

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Следственный комитет России возбудил с 2014 года 590 уголовных дел по событиям на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания, которое провел глава СК РФ Александр Бастрыкин в Ростове-на-Дону.

"За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, признано потерпевшими более 42 тысяч, в том числе 7 429 несовершеннолетних. Также следствием задокументирован ряд фактов обстрелов украинской стороной некоторых приграничных территорий РФ", – говорится в сообщении.

По словам Бастрыкина, основной причиной жертв среди мирного населения по-прежнему остаются обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из стрелкового и легкого вооружения, а также оружия взрывного действия.

В настоящее время следователи установили многочисленные факты жестокого обращения с мирными жителями. Кроме того, появились доказательства того, что украинская сторона применяла запрещенные международным договором РФ средства и методы. В частности, людей похищали и незаконно лишали свободы.

Кроме того, Следственный комитет предъявил заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения бывшему министру обороны Украины Валерию Гелетею, экс-главе Генштаба ВСУ Виктору Муженко и еще 20 украинским военным.

Ранее Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, инцидент произошел 17 марта. В результате двое погибли, трое были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.