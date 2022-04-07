Глава МИД Великобритании заявила, что необходим новый подход к безопасности в Европе

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "эпоха взаимодействия с Россией закончилась", сообщает The Independent.
Она добавила, что нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на стойкости, обороне и сдерживании. По ее словам, Россия не отступает, а перегруппировывается и меняет позиции, чтобы усилить наступление.
По информации издания, Трасс планирует обратить внимание министров стран-членов НАТО на неактуальность Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 года. В нем говорилось, что обе стороны "не рассматривают друг друга как противников" и намерены способствовать безопасности и стабильности в регионе. Глава МИД Великобритании заявила, что этот акт давно "умер".
Ранее Трасс потребовала удвоить санкции против России. Она добавила, что, прекращение огня и вывод войск с Украины станут ключевыми условиями для снятия ограничений. По словам главы МИД Великобритании, продолжение нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента России за стол переговоров.
До этого сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. Под санкции подпали глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.
Также Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом были заморожены их активы в Великобритании, также был введен запрет на въезд в страну. Помимо этого, Британия ввела санкции против центрального научно-исследовательского института химии и механики РФ якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Эксперт прокомментировал введение новых санкций США и Великобритании против РФ
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