Глава МИД Великобритании назвала санкции реальным рычагом давления на Россию

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс потребовала удвоить санкции против России. Об этом она заявила в интервью газете Telegraph.

Она добавила, что, прекращение огня и вывод войск с Украины станут ключевыми условиями для снятия ограничений. Помимо этого, по мнению главы МИД Британии, страна должна сыграть ключевую роль в обеспечении поддержки Украины "в заключении эффективной сделки" во время переговоров.

По словам Трасс, продолжение нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента России за стол переговоров.

До этого глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте. Он отметил, что переговоры шли всю неделю в режиме ВКС.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. Под санкции подпали глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.

Также Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом были заморожены их активы в Великобритании, также был введен запрет на въезд в страну. Помимо этого, Британия ввела санкции против центрального научно-исследовательского института химии и механики РФ якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году.

В свою очередь, посольство России в Великобритании назвало новый пакет санкций против России, принятых Лондоном, примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент. В ведомстве подчеркнули, что вводя санкции против организаций и частных лиц, Великобритания демонстрирует абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям" и принципам неприкосновенности частной собственности.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.