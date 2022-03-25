Мединский рассказал о сближении РФ и Украины по ряду позиций на переговорах

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Позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте. Об этом рассказал глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Он отметил, что переговоры шли всю неделю в режиме ВКС и продолжатся в субботу.

"Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером", – цитирует Мединского "Интерфакс".

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской рассказал, что Вооруженные силы России практически полностью уничтожили воздушные силы Украины и систему противовоздушной обороны. Он добавил, что перестали существовать военно-морские силы Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

