В МИД Хорватии заявили о высылке из страны ряда дипломатов РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что из страны будут высланы некоторые российские дипломаты. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сделаем это из солидарности (с НАТО и ЕС. – Прим. ред.) и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов", – сказал Грлич-Радман.

Накануне французские власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны. В МИД заявили, что пошли на такой шаг из-за деятельности дипломатов, "противоречащей интересам безопасности Франции".

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

