Лавров прокомментировал заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о приверженности военному сценарию на Украине свидетельствует о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США стали проводить после начала специальной военной операции России.

"Политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, извините за недипломатичные выражения, и которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое", – сказал Лавров.

Министр назвал заявления Борреля о безальтернативности военного решения ситуации вокруг Украины из ряда вон выходящими. Он отметил, что эти заявления существенно меняют правила игры, поскольку Евросоюз никогда ранее не выступал как военная организация. Лавров пообещал, что МИД РФ в ближайшие два дня проанализирует эти высказывания и даст им подробную оценку в своих официальных документах.

"Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит слова о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал", – сказал Лавров.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС урегулировать украинский конфликт силовым путем. Он подтвердил свое недавнее заявление о том, что война на Украине должна быть выиграна на поле боя.

Боррель добавил, что в ближайшее время эскалация напряженности в Донбассе усилится. Однако он подчеркнул, что теперь в Киев можно ездить без проблем. Он также подчеркнул, что министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят применение санкций против России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отставку. По его словам, долг Борреля заключается в поиске решения проблемы дипломатическим путем. Он также добавил, что глава дипломатической службы ЕС публично пожелал продолжения военных действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

