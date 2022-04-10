В Госдуме осудили высказывание Борреля о боях на Украине

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине. Об этом Шеремет заявил в беседе с РИА Новости.

"Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран", – сказал депутат.

По его словам, поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам. При этом они используют украинский народ в качестве разменной монеты в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в отставку. Его долг искать решение проблемы дипломатичекским путем, отметил спикер Госдумы.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что незаконные антироссийские ограничения временны и когда-нибудь закончатся, однако их результатом может стать разрушенный мировой порядок и сильные последствия для глобальной экономики. Медведев выразил мнение, что незаконные санкции против РФ нацелены на полное ослабление страны и недовольство ее властей в целях их последующего смещения.

Страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в Российской Федерации и Белоруссии. По информации Федеральной таможенной службы РФ, ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, занимающиеся доставкой фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

