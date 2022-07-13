Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

В Академическом районе горит квартира. Пожар произошел в жилом доме на Новочеремушкинской улице.

Информации по пострадавшим пока нет. Спасатели уже работают на месте. Судя по кадрам, горит практически вся квартира. Огонь вырывается из окон нескольких комнат.