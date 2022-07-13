Больше 2 тыс человек признали пострадавшими от паводков в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Почти 2,3 тысячи жителей Крыма признаны пострадавшими из-за подтопления их жилья в минувшем июне на фоне обильных дождей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Всего в трех муниципалитетах признано пострадавшими 2 292 человека. <...> Из резервного фонда министерства труда и социальной защиты Республики Крым на выплаты компенсаций было выделено 28 миллионов 150 тысяч рублей", – написал он.

Наибольшее число пострадавших в Симферопольском районе – 1 750 человек. К настоящему времени подано 276 заявлений на компенсации. Выплаты размером 10 тысяч рублей уже получили 84 человека, еще 51 человеку дополнительно заплатили 50–100 тысяч рублей.

Аксенов отметил, что в силу особенностей российского законодательства власти региона не в силах учесть весь масштаб бедствия, тем не менее помощь планируется оказать всем без исключения пострадавшим.

В конце июня на полуостров обрушились ливни. За несколько дней там выпало свыше 100 миллиметров осадков, что является самым высоким показателем за последние 100 лет. Дожди спровоцировали подтопления в некоторых районах Крыма, для местных жителей был организован подвоз воды, лекарств и продуктов.

