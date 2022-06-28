За первые дни непогоды в Крыму выпало свыше 100 мм осадков

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Более 100 миллиметров осадков выпало в Крыму в первые дни непогоды. Это самый высокий показатель за последние 100 лет, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, вода уже сходит, ночью осадков в таком объеме не было. Также он подчеркнул, что, несмотря на сильные дожди, спровоцировавшие подтопления в некоторых районах Крыма, опасность эпидемий отсутствует.

"Подвоз воды, лекарств, продуктов, особенно для пожилых людей, для родителей с детьми, осуществляется без всяких проблем", – подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор призвал не купаться на южном побережье Крыма из-за несоответствия нормативным показателям качества воды. Причиной несоответствия нормам названы обильные осадки у побережья Алушты и Севастополя. Кроме того, в Бахчисарайском и Симферопольском районах были получены нестандартные пробы воды. При этом загорать на пляжах в указанных районах можно.



Ранее в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья.

Позднее стало известно еще об одном происшествии в Сочи – два автомобиля унесло мощным потоком воды в Черное море. Из-за сильных дождей в городе подтопило около 50 домов. Ливни вызвали подъем воды в реках Лазаревского района.