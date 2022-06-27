В АТОР рассказали, стоит ли туристам ехать в Крым в период ливней

Вслед за Сочи ливни обрушились на Крым. Из-за обильных дождей в ночь на воскресенье, 26 июня, некоторые населенные пункты полуострова оказались подтопленными. Непогода продолжила бушевать и на следующий день. Власти рекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от купания в море. В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС. Рассказываем о ситуации на полуострове, а также разбираемся, что делать туристам.



Натиск стихии

Фото: МЧС РФ

Первые ливни обрушились на Крым в ночь на 26 июня. Наиболее сильно пострадал Симферопольский район, где менее чем за сутки на разных территориях выпало до 124 миллиметров осадков. Кроме того, в зоне буйства стихии оказались Алушта, Белогорский и Бахчисарайский районы. Из-за непогоды пострадала инфраструктура Симферополя. В том числе, в центре города обрушилась часть моста через реку Салгир.

В понедельник, 27 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Сообщалось, что на фоне непогоды на полуострове свыше 4,3 тысячи абонентов отключили от электроэнергии.





Сергей Аксенов глава Крыма Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

Аксенов также рассказал, что будет увеличен сброс воды из водохранилища Симферополя. На фоне этого ряду районов может угрожать подтопление. В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики рекомендовали готовиться к эвакуации жителям Симферополя и сел в соседних районах, которые располагаются вдоль русла реки Салгир. Вместе с тем пострадавшим от непогоды жителям пообещали выплатить компенсации.



"Каждому члену семьи, пострадавшему из-за подтоплений, выплатят по 10 тысяч рублей. По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу – до 100 тысяч рублей", – уточнила заместитель председателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико.

Пока на полуострове сохраняется неблагоприятная обстановка, местным жителям и туристам рекомендовали воздержаться от купания в море. По данным регионального Гидрометцентра, ливни в Крыму прекратятся только к середине дня 28 июня. При этом в пресс-службе Ростуризма сообщил, что сложившаяся ситуация не отражается на работе санаторно-курортного комплекса полуострова. Тем не менее отдыхающих попросили отложить экскурсии в горно-лесной местности.





пресс-служба Ростуризма Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано.

Ранее непогода накрыла Сочи. Кроме того, из-за обильных осадков Грузия временно закрыла сухопутный таможенный пропускной пункт Казбеги на границе с РФ.



Туристам нипочем

Вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в разговоре с Москвой 24 заявил, что ливни в Крыму не становятся препятствием для путешественников.





Илья Уманский вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму АТОР Турпоток разделяется на две группы. Первая – организованные путешественники, которые через туроператора отправляются в крупные санатории и здравницы. Такие объекты размещения имеют высокий уровень подготовленности к природным неприятностям – резервные источники питания, водоснабжения, технические службы. Среди этой категории туристов корректировок нет, мы не видим значительного количества отмен, процент аннуляций соответствует обычным дням.

По словам эксперта, вторая группа – самостоятельные туристы, которые бронируют частные отели и гостиницы.

"Их поток не очень контролируемый, но я могу предположить, что там количество отмен немного выше, потому что путешественники могут сместить даты поездки на несколько дней", – добавил специалист.

По словам Уманского, если туристы, которые купили тур на ближайшие дни, все-таки решили отменить поездку или перенести ее из-за непогоды, то необходимо заранее обращаться к туроператору, который продал путевку. В этом случае компания вернет деньги.

"Крупные компании, которые занимаются внутренним туризмом, не будут штрафовать или удерживать деньги, если путешественники примут решение отказаться от тура", – пояснил Уманский.

По его мнению, уважающие себя игроки рынка не хотят зарабатывать на отказах.