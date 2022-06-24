Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

24 июня, 19:14

Главная / Истории /

В РСТ рассказали, нужно ли туристам отменять поездку в Сочи из-за непогоды

Ливни с грозой и смерчи: вернут ли деньги за отмену тура в Сочи из-за непогоды
туризмпроисшествиярегионы

В Сочи третий день бушует непогода. В результате стихии 24 июня два автомобиля смыло потоком воды в Черное море. Кроме того, на фоне интенсивных осадков ряд населенных пунктов оказались подтопленными. На этих территориях введен режим ЧС. По данным синоптиков, в крае вплоть до 27 июня местами ожидаются ливни с грозой и шквалистый ветер. На участке от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи. Разбираемся, стоит ли туристам отменять поездку на черноморские курорты и вернут ли им за это деньги.

Погода бушует

Фото: телеграм-канал Baza

В среду, 22 июня, в Лазаревском районе Сочи из моря на береговую линию вышел смерч. Стихия обрушилась на прибрежное кафе "Нептун", нанеся ему сильные повреждения. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 23 июня во всех районах города прошли проливные дожди, за 12 часов выпало до 36 миллиметров осадков. Сообщалось о падении деревьев и обрыве линий электропередачи. Из-за непогоды местным жителям и туристам запретили купаться в море.

24 июня на фоне продолжения интенсивных осадков поднялся уровень рек, ряд населенных пунктов оказались подтопленными. На этих территориях был введен режим ЧС.

В течение суток 25, 26 и 27 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–22 метра в секунду. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Вместе с тем в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи в районе поселка Зубова Щель в Черное море потоком воды унесло два легковых автомобиля. По данным регионального СК, в машинах находились семь человек, из которых трое – дети. Спасателям удалось обнаружить живым 42-летнего мужчину.

"Он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время также обнаружены тела 37- и 39-летней женщин, которые в момент происшествия также находились в данных транспортных средствах", – уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в машинах находились две семьи из Ставропольского края.

Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии. Но, к глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой.
Алексей Копайгородский
мэр Сочи

Мэр города добавил, что в настоящее время принимаются все меры для ликвидации ЧС. "Лично контролирую действия всех служб. Обращаю внимание всех сочинцев и гостей города, штормовое предупреждение сохраняется на территории всего Сочи. Воздержитесь от выездов в горы и на море, берегите себя и своих близких!" – подчеркнул он.

Что делать туристам?

Фото: телеграм-канал "112"

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что непогода в Краснодарском крае никак не отразилась на планах туристов.

Никаких просьб об отмене и переносе путевок мы не фиксируем. Но если кто-то решил отложить поездку из-за непогоды, то рекомендую обращаться к туроператору, который продал вам путевку, или в отель, который был забронирован вами ранее, и решать вопросы в договорном порядке. Иногда компании идут навстречу. Подобное происходило в прошлом году, когда в Краснодарском крае были затяжные ливни.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

По словам эксперта, туркомпания и объект размещения могут вернуть деньги за путевку целиком или частично.

"Сумма возврата зависит от условий покупки тура. Иногда компании вводят штрафные санкции за несвоевременную отмену бронирования или возвращают деньги, но оставляют себе ранее понесенные расходы на туриста", – добавил Горин.

По его словам, предупреждения МЧС носят информационный характер и не являются основанием для аннуляции тура. Причиной для возврата средств за путевку может стать только официальный запрет властей на поездки в регион.

Читайте также

Мартовская Маргарита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать