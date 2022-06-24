В РСТ рассказали, нужно ли туристам отменять поездку в Сочи из-за непогоды

В Сочи третий день бушует непогода. В результате стихии 24 июня два автомобиля смыло потоком воды в Черное море. Кроме того, на фоне интенсивных осадков ряд населенных пунктов оказались подтопленными. На этих территориях введен режим ЧС. По данным синоптиков, в крае вплоть до 27 июня местами ожидаются ливни с грозой и шквалистый ветер. На участке от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи. Разбираемся, стоит ли туристам отменять поездку на черноморские курорты и вернут ли им за это деньги.



Погода бушует

Фото: телеграм-канал Baza

В среду, 22 июня, в Лазаревском районе Сочи из моря на береговую линию вышел смерч. Стихия обрушилась на прибрежное кафе "Нептун", нанеся ему сильные повреждения. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 23 июня во всех районах города прошли проливные дожди, за 12 часов выпало до 36 миллиметров осадков. Сообщалось о падении деревьев и обрыве линий электропередачи. Из-за непогоды местным жителям и туристам запретили купаться в море.

24 июня на фоне продолжения интенсивных осадков поднялся уровень рек, ряд населенных пунктов оказались подтопленными. На этих территориях был введен режим ЧС.





пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю В течение суток 25, 26 и 27 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–22 метра в секунду. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Вместе с тем в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи в районе поселка Зубова Щель в Черное море потоком воды унесло два легковых автомобиля. По данным регионального СК, в машинах находились семь человек, из которых трое – дети. Спасателям удалось обнаружить живым 42-летнего мужчину.

"Он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время также обнаружены тела 37- и 39-летней женщин, которые в момент происшествия также находились в данных транспортных средствах", – уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в машинах находились две семьи из Ставропольского края.





Алексей Копайгородский мэр Сочи Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии. Но, к глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой.

Мэр города добавил, что в настоящее время принимаются все меры для ликвидации ЧС. "Лично контролирую действия всех служб. Обращаю внимание всех сочинцев и гостей города, штормовое предупреждение сохраняется на территории всего Сочи. Воздержитесь от выездов в горы и на море, берегите себя и своих близких!" – подчеркнул он.



Что делать туристам?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что непогода в Краснодарском крае никак не отразилась на планах туристов.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Никаких просьб об отмене и переносе путевок мы не фиксируем. Но если кто-то решил отложить поездку из-за непогоды, то рекомендую обращаться к туроператору, который продал вам путевку, или в отель, который был забронирован вами ранее, и решать вопросы в договорном порядке. Иногда компании идут навстречу. Подобное происходило в прошлом году, когда в Краснодарском крае были затяжные ливни.

По словам эксперта, туркомпания и объект размещения могут вернуть деньги за путевку целиком или частично.

"Сумма возврата зависит от условий покупки тура. Иногда компании вводят штрафные санкции за несвоевременную отмену бронирования или возвращают деньги, но оставляют себе ранее понесенные расходы на туриста", – добавил Горин.

По его словам, предупреждения МЧС носят информационный характер и не являются основанием для аннуляции тура. Причиной для возврата средств за путевку может стать только официальный запрет властей на поездки в регион.