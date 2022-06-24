Найдено тело погибшего одного из пассажиров унесенных в море автомобилей в Сочи

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Спасатели нашли тело человека, который был в одной из двух машин, смытых течением реки в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации МЧС России, инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель. Поток воды в реке Чемитоквадже смыл два автомобиля, в которых находились восемь человек.

В настоящий момент в Сочи действует предупреждение о непогоде. По прогнозам синоптиков, на фоне ливней и града ожидается повышение уровня воды в реках.

В начале июня сообщалось о пропаже туристов, которые пересекали реку в Ненецком автономном округе на вездеходах. Машины опрокинулись, после чего их потащило в Белое море.

Позже стало известно, что в одной из машин погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Сообщалась и о личности второго погибшего: им оказался директор VK по закупкам Сергей Мерзляков.

