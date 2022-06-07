Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком автономном округе

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб при переправе через реку в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает РИА Новости.

Вторым погибшим стал директор VK по закупкам Сергей Мерзляков.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды", – отметили в пресс-службе компании.

Источник агентства в экстренных службах региона рассказал, что спасатели, вылетевшие на место происшествия, обнаружили тела с признаками переохлаждения.

Ранее сообщалось, что туристы, пересекавшие реку на вездеходах в Ненецком автономном округе, пропали без вести.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от села Шойна. Как стало известно СМИ, четыре человека ехали на двух вездеходах, их транспорт опрокинулся и его потащило в Белое море. Двое туристов смогли выбраться на берег, другие пропали.