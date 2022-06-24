Синоптик объяснил, чем вызваны катаклизмы на юге России

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Синоптик Александр Шувалов объяснил, с чем связаны катаклизмы в Краснодарском крае.

"Катаклизмы вызваны тем, что на побережье выходят водяные смерчи, которые выносят, поднимаясь вверх, достаточно большое количество воды, и, обрушиваясь вниз, они вызывают эти оползни и селевые потоки", – рассказал эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, специалист предупредил, что такая погода будет еще два дня.

Ранее в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло.

По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья.

Позднее стало известно еще об одном происшествии в Сочи – два автомобиля унесло мощным потоком воды в Черное море.

Из-за сильных дождей в городе подтопило около 50 домов. Ливни вызвали подъем воды в реках Лазаревского района.