Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи. Спасатели ведут поиски семи человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Из-за сильных дождей в городе подтопило около 50 домов. Ливни вызвали подъем воды в реках Лазаревского района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

