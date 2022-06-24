Названа предварительная причина смертельного ДТП на Зубовском бульваре

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Госавтоинспекция Москвы назвала предварительную причину смертельного ДТП на Зубовском бульваре. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По предварительным данным полиции, грубое нарушение ПДД (правил дорожного движения – Прим. ред.) стало причиной смертельного ДТП на Зубовском бульваре", – заявили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля марки Mercedes проехал на запрещающий сигнал светофора в районе пересечения Зубовской улицы и Садового кольца. При попытке увернуться от столкновения с машиной такси, иномарка врезалась в стену жилого дома и загорелась.

В результате аварии были госпитализированы шесть человек – в их числе три женщины и трое мужчин. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажирка "Мерседеса".

Обстоятельства аварии уточняются. Проверку по факту смертельной аварии на Зубовском бульваре взяла под свой контроль прокуратура Москвы.