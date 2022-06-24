Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП на Зубовском бульваре

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Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль проверку по факту смертельной аварии на Зубовском бульваре, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура проконтролирует установку всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в стену жилого дома на Зубовском бульваре.

В результате аварии автомобиль загорелся. Это произошло на пересечении Зубовского бульвара и улицы Пречистенки в ночь на 24 июня. По предварительным данным, автомобиль двигался без государственных номеров.

В результате происшествия погибли два человека, еще шесть человек были доставлены с различными травмами в больницу.

