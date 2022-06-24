В центре Москвы автомобиль врезался в стену, два человека погибли – СМИ

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Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно
Автомобиль марки "Мерседес" врезался в стену и загорелся на Зубовском бульваре в Москве, два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, два человека погибли, пятеро пострадали.
По словам собеседника агентства, автомобиль двигался без государственных номеров. На месте работает полиция.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на дублере улицы Земляной Вал. ДТП произошло перед пересечением с Николоямской улицей. Из-за аварии движение по дублеру улицы Земляной Вал было полностью перекрыто. Позже движение восстановили по одной из двух полос.
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