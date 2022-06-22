Движение по дублеру улицы Земляной Вал ограничено из-за ДТП

Четыре автомобиля столкнулись на дублере улицы Земляной Вал, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. ДТП произошло перед пересечением с Николоямской улицей.

Из-за аварии движение по дублеру улицы Земляной Вал полностью перекрыли. Позже движение восстановили по одной из двух полос.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Волоколамском шоссе столкнулись внедорожник и "Газель". Авария произошла в Митине. Грузовой автомобиль вылетел с дороги. О состоянии водителей обеих машин не сообщалось.

Еще до этого стало известно, что на Воробьевском шоссе столкнулись две фуры. Пострадавших в ДТП нет, однако из-за аварии движение на шоссе было затруднено, для проезда перекрыли почти все полосы.