Внедорожник и "Газель" столкнулись на Волоколамском шоссе

На Волоколамском шоссе столкнулись внедорожник и "Газель". Авария произошла в Митине.

Грузовой автомобиль вылетел с дороги. О состоянии водителей обеих машин не сообщалось, однако на проезжей части припаркован реанимобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.