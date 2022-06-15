КамАЗ и фура столкнулись недалеко от съезда на Дмитровское шоссе

Крупная авария произошла недалеко от съезда на Дмитровское шоссе. Там столкнулись фура и КамАЗ.

Фура после удара слетела с дороги, а кабину развернуло. Объезжают ДТП по встречной полосе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.