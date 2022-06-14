Детскую площадку в Кокошкине восстановили после пожара

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Детская площадка, загоревшаяся на прошлой неделе в ТиНАО, восстановлена. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Меньше чем за пять дней уложили травмобезопасное покрытие, установили многоуровневый игровой комплекс с горками и веревочным лабиринтом, качели-гнезда, качалки, а для родителей – удобные скамейки. Обновленная детская площадка даже лучше предыдущей и уже принимает первых посетителей", – говорится в публикации.
9 июня в поселении Кокошкино загорелась детская площадка. Сообщалось, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Огонь быстро перекинулся на траву и деревья. В результате инцидента никто не пострадал.
В комплексе городского хозяйства призвали родителей регулярно напоминать детям о правилах пожарной безопасности.
В Кокошкине сгорела детская площадка
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