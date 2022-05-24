СК возбудил дело по факту гибели 5 человек при пожаре в частном доме в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в городе Пушкино в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

ЧП произошло в ночь на 23 мая. Общая площадь пожара составила почти 200 квадратных метров. По данным ведомства, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. На месте были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также детей 4 и 16 лет.

В настоящее время криминалисты и следователи проводят допросы, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в селе Мезенцево в Свердловской области. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 7 минут. Огнем были охвачены деревянный жилой дом и надворные постройки.

На локализацию пожара спасателям понадобилось 40 минут. Тела погибших обнаружили в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций дома. Еще пять человек пострадали, их них трое детей. Их госпитализировали.