Четыре человека погибли в результате пожара в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Канске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, тела трех мужчин 37, 44 и 57 лет с признаками отравления продуктами горения обнаружили при ликвидации возгорания. Еще один мужчина 79 лет скончался в больнице. Также госпитализирована одна пострадавшая женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Очаг возгорания зафиксировали в неотапливаемой пристройке к дому.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в городе Могоча Забайкальского края. Возгорание произошло в жилом одноэтажном доме по улице Зеленая. Площадь составила 480 квадратных метров. Самостоятельно из дома эвакуировались 12 человек.

До этого тела двух женщин нашли после тушения пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке. Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров.