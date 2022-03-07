Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Хакасии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Двое детей стали жертвами пожара в частном доме в республике Хакасия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального отделения ГСУ Следственного комитета.

Пожар случился ночью в городе Черногорск в доме по улице Фрунзе. В результате погибли 9-летний мальчик и 5-летняя девочка.

Отец смог вынести на улицу супругу и детей. Три ребенка из пяти были госпитализированы.

Предполагается, что очаг пожара находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от телефона.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 37 человек, включая пятерых детей.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.