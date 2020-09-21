Людей эвакуировали из здания туберкулезной больницы на востоке Москвы из-за возгорания

Фото: соцсети

В Центральном НИИ туберкулеза в Москве произошло возгорание. В целях безопасности из здания были эвакуированы более 100 человек. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возгорание произошло в Центральном НИИ туберкулеза, который находится по адресу Яузская аллея, дом 2, строение 3. Были эвакуированы 70 взрослых и 35 детей", – рассказал собеседник агентства.

Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Уточняется, что очаг возгорания находился на первом этаже. Там горели личные вещи и мебель.

Ранее пожар в квартире на северо-востоке столицы унес жизнь человека. ЧП произошло на улице Каргопольской, 10. Пожар площадью 10 квадратных метров вспыхнул в квартире на седьмом этаже.

Кроме того, два человека погибли и один пострадал при пожаре в Солнечногорске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".