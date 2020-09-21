Людей эвакуировали из здания туберкулезной больницы на востоке Москвы из-за возгорания

20:36
Фото: соцсети
В Центральном НИИ туберкулеза в Москве произошло возгорание. В целях безопасности из здания были эвакуированы более 100 человек. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
"Возгорание произошло в Центральном НИИ туберкулеза, который находится по адресу Яузская аллея, дом 2, строение 3. Были эвакуированы 70 взрослых и 35 детей", – рассказал собеседник агентства.
Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Уточняется, что очаг возгорания находился на первом этаже. Там горели личные вещи и мебель.
Ранее пожар в квартире на северо-востоке столицы унес жизнь человека. ЧП произошло на улице Каргопольской, 10. Пожар площадью 10 квадратных метров вспыхнул в квартире на седьмом этаже.
Кроме того, два человека погибли и один пострадал при пожаре в Солнечногорске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: