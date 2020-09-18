Мужчина-инвалид погиб при пожаре в квартире в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар в квартире на северо-востоке столицы унес жизнь человека, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на улице Каргопольской, 10. Пожар площадью 10 квадратных метров вспыхнул в квартире на седьмом этаже.

Огонь потушили, однако находившийся там мужчина-инвалид погиб. Из соседних квартир пожарные спасли трех человек и эвакуировали семь человек.

Ранее автомобиль загорелся на Калужском шоссе. О пострадавших и причинах происшествия не сообщалось.

Кроме того, два человека погибли и один пострадал при пожаре в Солнечногорске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

