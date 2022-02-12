17:41
Фото: телеграм-канал "МЧС России
Кровля жилого дома загорелась в подмосковном Орехово-Зуеве, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По информации пресс-службы МЧС РФ, ЧП произошло в Орехово-Зуеве по улице Ленина, дом 34. Сообщение о пожаре поступило в 16:11.
По данным источника, дом, на кровле которого случился пожар, четырехэтажный, кирпичный. В результате происшествия никто не пострадал, из здания были эвакуированы 38 человек.
По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на место ЧП выехал Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.
Ранее Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины и женщины при пожаре в жилой многоэтажке на 3-й Филевской улице на западе Москвы. Отмечается, что тела женщины 1947 года рождения и ее сына 1978 года рождения были обнаружены после тушения возгорания в понедельник, 7 февраля.
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