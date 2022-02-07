Пожар на складе в подмосковном Дзержинском потушен

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар на складе в подмосковном Дзержинском полностью ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 6 февраля, в 19:35. Пожар начался в складском помещении по адресу улица Карьер Зил, дом 4.

Спустя почти 2,5 часа пожар, площадь которого составила 1,2 тысячи квадратных метров, удалось локализовать. К тушению привлекли 22 единицы техники и 72 человек. По данным спасателей, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что у стройки станции метро "Новаторская" в Москве загорелась деревянная опалубка. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

К тушению огня привлекли 90 пожарных и 32 единицы техники, из них от МЧС – 38 человек и 15 единиц техники. По данному факту прокуратура Подмосковья организовала проверку.