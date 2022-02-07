Пожар на складе в подмосковном Дзержинском потушен

04:39
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пожар на складе в подмосковном Дзержинском полностью ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.
Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 6 февраля, в 19:35. Пожар начался в складском помещении по адресу улица Карьер Зил, дом 4.
Спустя почти 2,5 часа пожар, площадь которого составила 1,2 тысячи квадратных метров, удалось локализовать. К тушению привлекли 22 единицы техники и 72 человек. По данным спасателей, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что у стройки станции метро "Новаторская" в Москве загорелась деревянная опалубка. Сведений о пострадавших не поступало.
До этого пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.
К тушению огня привлекли 90 пожарных и 32 единицы техники, из них от МЧС – 38 человек и 15 единиц техники. По данному факту прокуратура Подмосковья организовала проверку.
В МЧС заявили, что при пожаре на подмосковном складе никто не пострадал
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: